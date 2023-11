Afgelopen tijd toename in sterfgevallen

Het RIVM houdt sinds 2009 aan de hand van de gegevens van het CBS wekelijks bij hoe het aantal sterfgevallen in Nederland zich ontwikkelt. In de eerste week van november dit jaar ziet de RIVM een toename in sterfgevallen, hoger dan verwacht. Gemiddeld verwacht men dat in deze tijd van het jaar ongeveer tussen de 2.835 en 3.193 mensen overlijden. Begin november waren dit er echter 3.437; meer dan gemiddeld dus. Het aantal sterfgevallen was vooral verhoogd onder ouderen én in negen provincies. Enkel de provincies Drenthe, Friesland en Groningen worden niet genoemd als het gaat om een verhoogd aantal sterfgevallen.

Waardig afscheid nemen

Dat de cijfers aantonen dat er in deze tijd meer mensen overlijden, heeft als logisch gevolg dat er ook meer uitvaarten zijn. Na overlijden van een dierbare breekt een heftige periode aan. Een periode waarin veel geregeld moet worden. In de laatste tijd die de overledene nog op aarde zal zijn, wil men toch een waardig afscheid regelen. Het liefst op een plek waar de overledene vredig kan verblijven. Het is dan ook niet gek om ene uitvaartcentrum in de hand te nemen. Deze centra bieden veel comfort om de nabestaande en overledene een waardig afscheid te kunnen bieden. Zo biedt een uitvaartcentrum in Amsterdam bijvoorbeeld ontzettend veel faciliteiten, waardoor de overledene weinig verhuisd hoeft te worden. Denk aan opbaarkamers, spreekkamers, kantoren, (rituele) wasruimtes en verzorgingskamers. Maar ook een meer praktische kant: een drukkerij voor al het drukwerk dat bij een uitvaart komt kijken, een garage en een boetiek.

Waarom een uitvaartcentrum?

Zoals hierboven beschreven is een uitvaartcentrum erop gericht om de nabestaande te ontzorgen. Al de faciliteiten die dergelijke centra bieden, zijn dag en nacht toegankelijk voor nabestaanden. Een uitvaartcentrum neemt een groot deel van de praktische, logistieke organisatie uit handen. Denk vooral ook eens aan de administratieve lasten die een overlijden met zich meebrengt. Doordat professionals dit uit handen nemen, kunnen nabestaande rouwen en daadwerkelijk afscheid nemen. Daarbij komt dat men zich dan omringt weet met professionals die er alles aan zullen doen om alles af te stemmen op persoonlijke wensen én oog houdt voor het rouwproces. Ook voor religieuze uitvaarten kunnen uitvaartcentra veel regelen. Zoals eerder genoemd kunnen rituele wassingen bijvoorbeeld ook geregeld worden. Dit kan een professional doen, maar nabestaande mogen hier uiteraard altijd bij helpen, mocht dat de wens zijn.

Kosten

Een gemiddelde begrafenis of crematie zal via een uitvaartcentrum al snel tussen de €5.000 en €6.500 kosten. Naar gelang persoonlijke wensen kan dit uiteraard veranderen. Een uitvaart kost geld, het is dan voor nabestaande vaak fijn als een overledene bij leven een verzekering heeft afgesloten, waardoor geldzorgen tijdens het regelen van een uitvaart geen rol spelen.