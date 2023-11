Asielzoekers blijven nog 3 jaar langer in Gronings dorp Farmsum

De tijdelijke opvang voor asielzoekers in het Groningse dorp Farmsum blijft nog drie jaar open. De locatie wordt verlengd tot 31 december 2026. In het gebouw zitten 160 kansrijke asielzoekers.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft een verzoek voor verlenging ingediend bij de gemeente Eemsdelta, waar Farmsum onder valt. De gemeente gaat akkoord. Sinds september 2021 zitten asielzoekers in een voormalig kantoorgebouw aan de Hogelandsterweg.

Burgemeester Ben Visser laat in een verklaring weten: “Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen in deze opgave. Tegelijkertijd lopen we tegen de bovengrens aan op gebied van noodopvang. Het gaat in deze tijdelijke noodopvang om gezinnen met kinderen. De kinderen zitten bij ons op de scholen. Het COA heeft geen andere opvangplekken. Daarom hebben wij besloten om de tijdelijke noodopvang te verlengen.”