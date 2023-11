Ruim 980.000 kilo zout gestrooid om gladheid

Strooiwagens van Rijkswaterstaat hebben sinds maandagavond 19.00 uur ruim 980.000 kilo zout gestrooid om de verwachte gladheid, meldt de verkeersdienst van Rijkswaterstaat. In het hele land zijn strooiwagens de weg opgegaan. “Hiermee proberen we gladheid zoveel mogelijk te voorkomen en zorgen we voor een veilige doorstroming”, meldt Rijkswaterstaat op X.

Vanaf 1 oktober is er in totaal 1 miljoen kilo zout gestrooid, waarvan het merendeel de afgelopen twaalf uur, zo is te zien op de strooikaart van Rijkswaterstaat. In totaal hebben de strooiwagens sinds maandagavond meer dan 16.000 kilometer gereden.

KNMI heeft dinsdagochtend code geel afgegeven in het midden en oosten van het land om gladheid door bevriezing van natte wegdelen. ANWB meldt dat er nog geen sprake is van grote ongelukken door de gladheid en noemt het een “normale dinsdagochtendspits”, aldus een woordvoerder. Rond 08.00 uur stond er ruim 700 kilometer file.