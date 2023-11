Voor 1,7 miljoen euro aan iPhones gestolen bij bedrijf Schiphol

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar de diefstal van een lading nieuwe iPhones ter waarde van 1,7 miljoen euro bij een vrachtbedrijf op Schiphol. Ook zaten er anderhalf miljoen diodes in de gestolen lading. Dat zijn onderdelen die worden gebruikt bij de fabricage van printplaten. De telefoons zijn iPhones 15 Pro Max, in verschillende kleuren.

Gezocht wordt naar de vrachtwagenchauffeur die in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober de telefoons stal, aldus de marechaussee dinsdagavond in een uitzending van Opsporing Verzocht op NPO 2. In de uitzending werden beelden getoond van het voorval en de chauffeur. Hij identificeerde zichzelf bij het bewuste bedrijf met valse papieren. Hij lijkt niet veel ervaring te hebben als chauffeur, aldus de woordvoerster van de Koninklijke Marechaussee. Die is op zoek naar mensen die iets weten over deze man, die een bleek en ingevallen gezicht heeft en die avond een bril en baardje droeg.

De gebruikte vrachtwagen was eerder op de avond ook gestolen in de buurt. Na de diefstal op Schiphol is deze, beschadigd, achtergelaten in Lelystad.

De marechaussee hoopt op informatie over de naam en verblijfplaats van de chauffeur. Bij welk bedrijf de telefoons zijn gestolen, is niet bekendgemaakt.