Asieladvocaat: meer mogen werken doet recht aan asielsituatie

Dat asielzoekers in afwachting van hun asielprocedure vanaf nu meer dan 24 weken per jaar mogen werken, doet recht aan de asielsituatie van dit moment. Dat zegt advocaat Igna Oomen namens de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland. “Zeker nu die procedure vijftien maanden of meer duurt. Dan al die tijd duimen zitten draaien is voor niemand gezond.”

De Raad van State (RvS) oordeelde woensdag in twee zaken dat het UWV ook tewerkstellingsvergunningen moet verlenen aan de werkgevers van asielzoekers die het arbeidscontract na 24 weken willen verlengen. Dat de vreemdelingen de rest van het jaar niet zouden mogen werken, zou volgens de raad afbreuk doen aan “het doel en nuttig effect van de Opvangrichtlijn” van Europa. Tot nu toe legde een wet deze werkbeperking op aan asielzoekers.

Tot voor kort moest binnen zes maanden beslist worden over een asielverzoek. Maar door de lange wachttijden bij onder andere de Immigratie- en Naturalisatiedienst lopen de procedures vele maanden langer. De vereniging is “heel blij voor de mensen die in de procedure zitten” dat ze nu in ieder geval aan het werk kunnen blijven tot over het asielverzoek is beslist, zegt Oomen. “En voor de werkgevers is het ook goed als deze mensen langer mogen blijven werken”.

De advocaat is niet bang dat de uitspraak valse hoop geeft op een goede uitslag over een asielverzoek. “Die zaken hebben niets met elkaar te maken”, legt Oomen uit. Het asielverzoek gaat over de vraag om bescherming. “Of je die krijgt, hangt af van het land van herkomst.” In de tussentijd werken geeft dus niet meer kans op een verblijfsvergunning. “Dat zou ook niet eerlijk zijn, want kwetsbare mensen die door hun situatie niet kunnen werken, zouden dan minder aanspraak op een verblijfsvergunning hebben.”