COA zet extra bewaking in bij aanmeldcentrum Ter Apel

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft extra bewaking ingezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel omdat de veiligheid daar onder druk staat. Dat meldt de organisatie woensdag. Ook wordt extra personeel geworven.

Een woordvoerder licht toe dat de spanningen in Ter Apel oplopen door de grote aantallen mensen die zich er melden en de toegenomen druk op het huidige personeel. “Als je een plek hebt die daar niet op berekend is, krijg je spanningen en dat moet je in goede orde begeleiden.” Vrijdag werd al bekend dat het COA om extra beveiliging en personeel had gevraagd om de veiligheid in het aanmeldcentrum te garanderen.

In Ter Apel slapen asielzoekers al weken noodgedwongen op bedden, matrassen en stoelen in de wachtruimte van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Omdat die wachtruimte overdag in gebruik is door de IND, is het volgens het COA “onvermijdelijk” dat een deel van de mensen overdag in de buitenlucht moet wachten. “Met dit weer is dat niet prettig”, zegt de woordvoerder. “We kijken natuurlijk naar de mogelijkheden om mensen binnen te laten zitten. Maar het is iedere dag weer puzzelen.”

De woordvoerder heeft geen aanwijzingen dat asielzoekers komende avond en nacht buiten moeten doorbrengen.