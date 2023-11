COA: zonder structurele oplossingen blijft druk op opvang hoog

De druk op de asielopvang blijft hoog zolang er geen structurele oplossingen komen. En de mensen die in de asielopvang werken, lopen op hun laatste benen, laat een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten.

Het COA geeft aan dat mensen die in Ter Apel aankomen vooralsnog niet op het gras hebben moeten slapen. Mensen die bijvoorbeeld ’s avonds aankomen, worden ondergebracht in de wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Maar die moeten overdag weer gebruikt worden, waardoor ze weer moeten vertrekken.

Het COA is onlangs begonnen om gemeenten te benaderen die niet voldoen aan hun wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Dat zijn mensen die al een verblijfsvergunning hebben. Van hen zitten er zo’n 16.000 nog vast in een asielzoekerscentrum, waardoor de doorstroom stokt, en zeker 10.000 statushouders wachten al langer dan veertien weken op huisvesting.

Volgens de COA-woordvoerder is het nog te vroeg om te zeggen of de rondgang bij de gemeenten iets heeft opgeleverd. Hij zegt dat gemeenten vaak aangeven geen woningen beschikbaar te hebben, maar het COA biedt ze in dat geval aan een hotel te regelen.