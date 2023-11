Meteorologische winter begint vrijdag met vrieskou

Vrijdag start de meteorologische winter met ijzige temperaturen van -1 tot -7 graden ’s nachts en in de vroege ochtend. In het oosten van het land is er kans op een lokale ijsdag als de temperatuur de hele dag onder het vriespunt blijft, meldt Weeronline.

De winter volgens de astronomische kalender begint op 21 december, maar voor meteorologen is 1 december het begin van de winter. Vrijdag is de eerste dag van de meteorologische winter en is het gelijk de koudste dag van de week. In de nacht en vroege ochtend is het op grote schaal -1 tot -4 graden en in de oostelijke helft van het land vriest het mogelijk harder dan -5 graden. “Op de koudste plekken kan het -7 graden worden en op een enkele opgespoten ijsbaan zou dan geschaatst kunnen worden”, aldus het weerbureau.

Vrijdagochtend blijft het nog even vriezen en is het mooi winterweer. In het westen komt de temperatuur ’s middags een graad boven nul uit, maar in het oosten kan het de hele dag blijven vriezen. In dat geval is er sprake van een ijsdag. In het westen zakt het kwik op veel plaatsen ’s avonds ook weer tot onder het vriespunt. In het noordelijk kustgebied en aan de westkust is er vrijdag kans op een enkele winterse bui met hagel en sneeuw.

De meteorologische winter begint dit jaar relatief koud. Vorig jaar was het op 1 december 6 graden in het oosten tot 9 graden aan zee, wat volgens Weeronline de normale middagtemperaturen zijn voor deze tijd van het jaar.