ANWB: bijna 40 procent meer pechmeldingen door vrieskou

De vrieskou leidt ertoe dat de ANWB veel meer meldingen krijgt van pechgevallen. Een woordvoerster ziet een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van een gewone donderdag. “We verwachten dat we aan het einde van de dag op 5100 meldingen uitkomen.” Ook vrijdag wordt het druk, voorspelt ze.

De ANWB verwacht dan wederom 40 procent meer meldingen dan normaal. De kou leidt vooral tot kapotte accu’s en vastgevroren sloten. Volgens de woordvoerster is er extra personeel ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen zo snel mogelijk wordt geholpen. “We hebben collega’s die vrij zijn gevraagd of ze toch kunnen werken en trainingen en cursussen verplaatst.”

Wie op pad gaat met de auto doet er volgens de ANWB goed aan om voor de zekerheid een warme jas mee te nemen en te zorgen dat de auto winterklaar is. “Zorg voor antivries ruitenwisservloeistof en controleer de motorolie”, adviseert de woordvoerster. Ook raadt ze mensen af de auto op de handrem te zetten, omdat die kan bevriezen. “Zorg verder dat je een ijskrabber klaar hebt liggen of bedek de ruit met een deken en haal slotontdooier in huis.”

De ANWB adviseert verder voor vertrek de tijd te nemen om de auto volledig ijsvrij te maken.