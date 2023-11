Eerste landelijke strooiactie aan het begin van het winterseizoen

Rijkswaterstaat heeft voor het eerst landelijk gestrooid. Alle snelwegen zijn in de nacht van woensdag op donderdag voorzien van een laagje zout, omdat er gladheid werd verwacht. Volgens een woordvoerster hebben de pekelwagens in totaal 35.000 kilometer gereden en is er 2,2 miljoen kilo zout gestrooid. Dat komt neer op “één theelepeltje per vierkante meter”, zegt ze.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor plaatselijke gladheid. Dat kan zijn door bevriezing van natte weggedeelten, en vooral in de kustgebieden ook door een sneeuwbui. Daarbij komt in het noorden en noordoosten en in Zeeland plaatselijk dichte mist voor.

Volgens Weeronline blijft het nog even koud, maar verdwijnt de kou na Sinterklaas. Dan wordt het zachter en natter dan normaal.