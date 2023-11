Gelderse gemeenten: grens is bereikt in opvang statushouders

Gelderse gemeenten stellen “dat de grens is bereikt” in de opvang van statushouders, zo schrijft de provincie. Er zijn te weinig sociale huurwoningen beschikbaar en ook is er een “mismatch” tussen het type woningen en de mensen voor wie een plek wordt gezocht.

De provincie houdt toezicht op de huisvesting van statushouders door gemeenten. Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen en dus recht hebben op een woning. Volgens cijfers over de eerste helft van 2023 blijft het aantal mensen dat een woning kreeg in Gelderland achter bij het aantal dat er in opdracht van het Rijk moet worden gehuisvest.

In totaal moest in de eerste zes maanden van dit jaar voor 2548 mensen een woning worden gevonden. Op basis van wat gemeenten aan de provincie melden is dat nu voor 1786 statushouders gelukt. Omdat Gelderland vorig jaar juist 316 extra mensen wist te plaatsen, lopen de gemeenten nu in totaal 446 plekken achter. Van de 51 gemeenten in Gelderland hebben er zestien geen achterstand. In de tweede helft van dit jaar moet voor nog eens 2116 mensen een woning worden gevonden.

Naast het tekort aan sociale huurwoningen, zeggen gemeenten ook dat de woningen die er zijn niet goed passen bij de mensen. De groep statushouders die in opvanglocaties verblijven bestaat voor 80 procent uit alleenstaanden of mensen die alleen zijn gekomen. De woningen die vrijkomen zijn echter grotendeels geschikt voor gezinnen. “Deze situatie is problematisch voor gemeenten en woningcorporaties en vraagt om creatieve oplossingen”, schrijft de provincie.