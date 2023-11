Man krijgt 12 jaar cel en tbs voor doodsteken ex-vriendin

De rechtbank in Arnhem heeft een 32-jarige man veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging, omdat hij in maart van dit jaar in Nijmegen zijn ex-vriendin doodstak met een schaar en een mes. Hij raakte haar 74 keer. De man moet ook een schadevergoeding betalen aan de moeder van zijn ex-vriendin en aan zijn dochtertje van een jaar oud, die de hele steekpartij heeft gezien.

De man keek op 12 maart door het raam van de woning van zijn ex-vriendin aan de Graafseweg in Nijmegen en zag haar met een andere man op de bank zitten. Dat maakte hem woedend en jaloers, aldus de rechtbank. Hij gooide een baksteen door de achterdeur, ging naar binnen en joeg de andere man onder bedreiging met een steekwapen weg. Daarna stak hij in op zijn ex-vriendin.

Volgens het psychiatrisch en psychologisch rapport dat is opgemaakt was de man verminderd toerekeningsvatbaar tijdens de steekpartij. Hij zal langdurig en intensief behandeld moeten worden. Omdat de man heeft laten blijken dat hij de noodzaak daarvan niet inziet en daar ook niet gemotiveerd voor is, heeft de rechtbank hem tbs met dwangverpleging opgelegd. De straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.