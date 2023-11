Tot en met dit weekend kans op overlast door houtrook

Door een hooguit zwakke wind wordt er vanaf donderdag tot en met zondagochtend overlast door houtrook verwacht. Volgens Weeronline kan het zelfs windstil blijven, waardoor de rook afkomstig van houtstook kan blijven hangen en overlast kan veroorzaken.

Houtrook en andere luchtvervuiling als die van uitlaatgassen kan door het rustige en koude weer van komende dagen boven Nederland blijven hangen. Aan de kust kan de lucht lokaal nog gereinigd worden door de winterse buien die er kunnen vallen. Op zondag steekt er waarschijnlijk een matige zuidwestenwind op, waardoor de luchtkwaliteit langzaam wat zal verbeteren. Later op de dag volgt mogelijk ook nog winterse neerslag die de lucht kan schoonspoelen. “Sneeuw werkt nog beter dan regen voor het schoonspoelen van de lucht”, zegt het weerbureau. “Vervuiling blijft makkelijk in de sneeuwvlokken hangen.”

Weeronline raadt mensen met een open haard of houtkachel aan om deze komend weekend uit te doen met het oog op de volksgezondheid. Mensen met luchtwegaandoeningen doen er bovendien goed aan om hun woningen te ventileren of hun medicatie aan te passen. “Overigens is houtrook voor iedereen schadelijk”, benadrukt het weerbureau. “Mensen met ziektes zoals astma hebben er alleen eerder en merkbaarder last van.”

Het RIVM heeft tot dusver nog geen zogenoemd stookalert afgegeven om de mogelijk overlast van houtrook.