Kampen lost het eerste carbidschot van 2023

Kampen lost vrijdagmiddag het eerste carbidschot van 2023. Aan het einde van het eerste nationale Carbidcongres wordt op het plein voor het stadhuis van de Overijsselse plaats een demonstratie gegeven van melkbusschieten, zoals het carbidschieten in Kampen heet. Knallen met carbid is met name in het noorden en oosten van het land een vaste traditie op oudjaarsdag.

Het Kamper melkbusschieten is recent opgenomen in de landelijke inventaris van het Immaterieel Erfgoed Nederland. Het verschil met gewoon carbidschieten is dat het melkbusschieten in de bebouwde kom plaatsheeft en niet op akkers of weilanden. Ook worden in Kampen nog melkbussen met deksels gebruikt. Die deksels schieten met een enorme knal weg als het carbid in de melkbus nat wordt en gas gaat vormen. Omdat de wegvliegende deksels niet helemaal ongevaarlijk zijn worden elders tegenwoordig meestal ballen gebruikt als afsluiter.

Op het congres staan handhaving en veiligheid tijdens het carbidschieten op de agenda. Er verschijnt ook een boek over de geschiedenis en de techniek van het knallen. Carbidschieten is sinds de coronacrisis veel populairder geworden. Toen mocht er geen vuurwerk worden afgestoken, maar carbidschieten mocht wel. Knallen met carbid valt ook buiten vuurwerkverboden.