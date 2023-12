Minister: ondanks actie positie arbeidsmigranten nog niet in orde

De positie van arbeidsmigranten is nog steeds Nederland onwaardig, maar er zijn dit jaar wel grote stappen gezet bij de aanpak van de misstanden rond de leef- en werkomstandigheden van deze werknemers. Dat meldt demissionair minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) op basis van de jaarrapportage hierover die zij vrijdag met de Tweede Kamer deelde.

In het rapport staat onder meer dat belangrijke regels om de misstanden aan te pakken dit jaar in werking zijn getreden, en dat regio’s met elkaar samenwerken. Van Gennip vindt het “hoopvol dat het besef is ontstaan dat actie en samenwerking nodig zijn” om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Dit moet volgens de minister ten eerste voor de arbeiders zelf, maar ook voor de wijken en publieke voorzieningen die onder druk komen te staan. Ook voor bedrijven die het wel goed willen doen, is een gelijk speelveld van groot belang, aldus Van Gennip na afloop van de ministerraad.

Het streven is dat arbeidsmigranten de komende tijd echt profijt hebben van de verbeteracties van het kabinet in hun woon- en werkomgeving. Nu slapen ze nog vaak in kleine, maar dure woningen, en werken ze lange dagen voor weinig loon. Maar bovenaan staat volgens Van Gennip dat arbeidsmigranten ook zonder regels fatsoenlijk behandeld moeten worden. “Arbeidsmigranten moeten gezien en behandeld worden als medemens”, aldus de bewindsvrouw.