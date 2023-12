OM eist tbs tegen vrouw die kind uit raam gooide

Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag in de rechtbank van Den Haag tbs met dwangverpleging geëist tegen een 32-jarige vrouw uit Oekraïne die haar zestien dagen oude zoontje zou hebben gedood door hem vanaf tweehoog naar beneden te gooien. Het drama voltrok zich op 24 februari bij een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen aan de Parallelweg in Den Haag. De vrouw heeft verklaard dat een stem in haar hoofd haar opdroeg haar baby te doden.

Volgens justitie wordt het verhaal van de vrouw ondersteund door camerabeelden. De vrouw is naar eigen zeggen na de bevalling depressief geworden. Toen zij op de bewuste dag de stem hoorde zou zij meteen haar zoontje hebben gepakt, om hem vervolgens door een klein kantelraam naar beneden te gooien. Gealarmeerde hulpdiensten troffen het nog ademende kind op de grond. Twee weken later overleed het in het ziekenhuis.

“Het is zeker dat deze gebeurtenis diepe sporen achterlaat in het leven van de vader en de oma,” aldus de officier van justitie tijdens de rechtszaak, “maar ook in dat van de verdachte, de moeder van het slachtoffer.”

Volgens gedragsdeskundigen is de vrouw volledig ontoerekeningsvatbaar. Er is volgens hem sprake van een depressie met psychotische kenmerken, die voortvloeit uit een bipolaire stoornis. Haar dramatische daad is volledig aan deze stoornis toe te schrijven.

Volgens het OM is de vrouw dan ook niet strafbaar. Justitie wil dat de rechtbank de vrouw ontslaat van alle rechtsvervolging en haar de tbs-maatregel oplegt.