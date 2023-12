Opslag licht vuurwerk bij detailhandel groot veiligheidsprobleem

De opslag van zogenoemd licht vuurwerk, bestemd voor consumenten, is veel gevaarlijker dan tot nu toe werd gedacht. De detailhandel mag dergelijk vuurwerk opslaan voor de verkoop rond de jaarwisseling, maar dat vormt een groot veiligheidsprobleem. Dat concludeert een onderzoeksteam van de Universiteit Twente, dat in opdracht van de Tweede Kamer uitzocht hoe de overheid beter lessen kan trekken uit vuurwerkrampen zoals die in Culemborg (1991) en Enschede (2000).

Voor de opslag van licht vuurwerk tot een maximumgewicht van 10.000 kilo hoeven detailhandelaren nu alleen een melding te doen bij de gemeente. Ze moeten zich wel aan veiligheidsregels houden. Maar uit het onderzoek blijkt dat dit consumentenvuurwerk bij een brand wel degelijk voor een massa-explosie kan zorgen. “Onderzoek over de afgelopen 35 jaar laat zien dat vuurwerkproducten niet erg betrouwbaar zijn. De gevarenclassificatie is vaak niet juist. Bovendien zijn de effecten van een brand in een vuurwerkopslag onvoorspelbaar”, aldus hoogleraar bestuurskunde RenĂ© Torenvlied, projectleider van het onderzoek.

Het lichtere vuurwerk zit vaak in een speciale gaasverpakking die veilig zou zijn. Daardoor wordt de gevarenclassificatie lager, maar dat is onterecht, bevestigt het Twentse onderzoek nog eens. Vorig jaar waarschuwde de Inspectie Leefomgeving en Transport daar ook al voor. De onderzoekers adviseren voor alle soorten van vuurwerk en de opslag daarvan dezelfde instructies te gaan hanteren. “Het verminderen van het risico moet de allerhoogste prioriteit hebben”, staat in het onderzoeksrapport.

Ook de blusinstructies voor de brandweer moeten aangepast worden, nu blijkt dat consumentenvuurwerk een massa-explosie kan veroorzaken. Die instructies zijn in dertig jaar tijd ondanks Culemborg en Enschede nauwelijks aangepast, maar zijn volstrekt ontoereikend om de veiligheid van brandweermensen te garanderen. Brandweermensen mogen een vuurwerkbrand bij licht vuurwerk nu tot 25 meter afstand benaderen. Dat is veel te gevaarlijk, aldus de onderzoekers. De instructies zouden hetzelfde moeten zijn als die voor een brand met zwaar vuurwerk: afstand houden tot het explosiegevaar is geweken en burgers evacueren.