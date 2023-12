Volgende week weer treinstaking in België

Reizigers die volgende week naar of in België met de trein willen reizen, moeten rekening houden met een nieuwe spoorstaking. Er zullen tussen 5 en 7 december wel een aantal treinen rijden, maar hoe de dienstregeling er precies uitziet, is pas op het laatst bekend.

De Nederlandse Spoorwegen melden vast op hun website dat de intercity van Breda naar Brussel met een aangepast schema zal rijden en dat de overige grenstreinen, zoals die tussen Roosendaal en Antwerpen “niet of zeer beperkt” zullen vertrekken. Die voorspelling doen de NS ook voor de treinen in België zelf.

Net als vorige maand duurt de staking 48 uur. Ze begint op dinsdagavond 5 december vanaf 22.00 uur en duurt tot donderdag 22.00 uur. Twee grote vakbonden zijn het nog altijd niet eens met plannen van de Belgische spoorleiding om het personeel “productiever” te laten zijn.

Zo krijgen conducteurs straks maar tien minuten in plaats van twintig minuten “opstarttijd”, bedoeld voor omkleden en dergelijke, voordat hun eigenlijke werk op de trein begint. De voorgenomen bezuiniging op personeel op de stations zet eveneens kwaad bloed; ook in België heeft het spoorpersoneel te maken met agressie en hoge werkdruk. Daarbovenop zorgen de verouderde spoorstructuur en systemen voor extra ergernis bij het personeel.

In een reactie op de aangekondigde staking zegt de spoorleiding de actie “onverantwoord en onaanvaardbaar” voor de reizigers te vinden.