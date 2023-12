Weinig afvallers bij eerste lichting van dienjaar bij Defensie

Bij de eerste lichting militairen van het dienjaar is het aantal afvallers bij de algemene opleiding beperkt gebleven, aldus Defensie. Het percentage afvallers ligt bij de reguliere opleiding op ongeveer 20 procent, bij deze eerste lichting van het dienjaar ligt dat percentage iets boven de 7 procent.

De strijdkrachten kampen met duizenden openstaande vacatures. Het hoopt met het dienjaar meer jongeren te trekken. Ze kunnen dan een jaar lang een functie vervullen bij de marine, marechaussee, land- of luchtmacht. De verwachting is dat ongeveer een derde blijft plakken.

De animo voor het dienjaar is groot. Defensie hoopt binnen enkele jaren door te groeien naar duizend deelnemers per jaar. Deze eerste lichting die in september begon, telde 138 deelnemers (van wie 18 procent vrouw). Van hen hebben 128 de opleiding voltooid. De volgende lichting komt in januari op en telt 190 mannen en vrouwen.