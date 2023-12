Hertellen stemmen in Tilburg is begonnen

Het hertellen van de stemmen van vier stembureaus in Tilburg is begonnen. De hertelling gebeurt onder het toeziend oog van een delegatie van de Tweede Kamer en duurt naar verwachting tot 15.00 uur. Het gaat om ongeveer 6000 stemmen die opnieuw bekeken moeten worden.

Tijdens een uitzonderlijke vergadering zaterdagochtend stemde deTweede Kamer in met de hertelling. De Kamer was bijeengekomen op verzoek van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven die de uitslagen van de verkiezingen controleert. De commissie had op de stembureaus in de Brabantse stad “een onverklaarbaar telverschil van meer dan vijftien stemmen in de vaststelling van de uitslag geconstateerd”.

De kans is minimaal dat door de hertelling de zetelverdeling in de Kamer verandert. De Kiesraad komt mogelijk maandag bijeen als door de hertelling een kleine wijziging in de uitslag nodig is.