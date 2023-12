KNMI: kans op gladheid in westen en noorden, zondagmiddag sneeuw

Het KNMI waarschuwt dat het zaterdag in de westelijke kustprovincies vanaf het einde van de middag glad kan worden door sneeuw en bevriezing van natte weggedeelten. In de loop van de avond kan dat ook in het noorden gebeuren.

Het KNMI heeft code geel afgegeven voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen. De komende uren is nog code geel van kracht in Noord-Holland in verband met de kans op plaatselijke gladheid. Rijkswaterstaat adviseert om rekening te houden met het winterse weer, de rijstijl aan te passen en de weer- en verkeersinformatie in de gaten te houden.

Het KNMI heeft ook een waarschuwing afgegeven voor zondagmiddag om de verwachte sneeuwval. In de loop van zondagmiddag gaat het vanuit het westen enige tijd sneeuwen en kan een sneeuwdek van 1 tot 3 centimeter ontstaan. De sneeuw trekt zondagavond noordoostwaarts over het land. Daardoor kan het opnieuw glad zijn.