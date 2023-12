Schaatsen op natuurijs van korte duur, veel ijsbanen weer dicht

Op meerdere plekken in Nederland kon zaterdag op natuurijs worden geschaatst. In Winterswijk, Doorn en De Lier gingen de ijsbanen al vroeg in de ochtend open. Lang duurde de schaatspret niet, want de banen sloten rond het middaguur door de oplopende temperatuur. De kans dat er zondag geschaatst kan worden, is klein.

“Het zit er bij ons in elk geval niet in, want het vriest niet”, zegt voorzitter Wim van der Berg van ijsvereniging Hard Gaat-ie in het Zuid-Hollandse De Lier. De ijsbaan sloot om 13.30 uur, omdat het ijs te dun werd. Toch is Van der Berg tevreden. “Het was mooi schaatsweer en we hebben zo’n zeshonderd bezoekers gehad.”

Een van de eerste banen die openging, was die in Doorn (Utrecht). De eerste schaatsers waren daar al om 08.00 uur welkom. Het was ook een van de eerste banen om weer te sluiten. “Helaas. Sneller dan verwacht raken we het ijs kwijt en komt het los van de asfaltvloer”, meldde de Doornsche IJsclub om 11.30 uur, toen de baan weer dichtging. Ook zondag zal er niet geschaatst worden.

De ijsbaan in het Gelderse Winterswijk sloot een uur later. Daar probeert “de sproeiploeg” in de avond een nieuwe ijslaag aan te brengen, meldt de ijsvereniging op haar website. Als dat lukt, is de baan zondagochtend vanaf 08.30 uur open voor schaatsers.

Het weer kan echter een spelbreker zijn. Vanaf het einde van de middag trekken winterse buien over het land. Ook zondag verwacht het KNMI sneeuw.