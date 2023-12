Van der Burg: inzet Rode Kruis toont dat nood hoog is in Ter Apel

Dat het Rode Kruis wordt ingezet om de opvang van asielzoekers in Ter Apel te ondersteunen, laat zien dat de nood hoog is, zegt demissionair staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) via zijn woordvoerder. Zijn ambtenaren werken bellijsten af om burgemeesters te overtuigen om opvangplekken te regelen.

De staatssecretaris probeert “gemeenten die niet aan hun opvangverplichtingen voldoen” zover te krijgen dat ze toch mensen op gaan vangen. De bewindsman hoopt zo het overvolle aanmeldcentrum bij Ter Apel te ontlasten.

Gemeenten die toezeggen om asielzoekers op te vangen, stuiten regelmatig op weerstand van buurtbewoners. Zij vinden een bondgenoot in Geert Wilders, wiens partij de PVV onlangs de grootste werd bij de verkiezingen. Afgelopen week liet de radicaal-rechtse politicus zich zien in het Haagse Kijkduin. Hier worden tot 15 januari maximaal 120 mensen opgevangen in een hotel. De politicus kwam de buurtbewoners die zich hier boos om maken een hart onder de riem steken.