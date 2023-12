Vanaf zondagmiddag steeds meer sneeuw

Zondagmiddag en – avond trekt een sneeuwgebied vanuit het zuidwesten over het land. Rond het middaguur valt in Zeeland de eerste (natte) sneeuw. In de middag breidt die sneeuwval zich uit, en kan er een sneeuwdek van 5 centimeter ontstaan, verwacht Weeronline.

Eind van de middag sneeuwt het dan in het zuidwesten en de sneeuw zal steeds meer blijven liggen. Wanneer het sneeuwt, ligt het kwik rond het vriespunt en de wind zorgt voor gevoelstemperaturen van tussen de -3 en -7 graden.

In de nacht van zondag op maandag valt in het noorden en noordoosten nog sneeuw. Maandagochtend start op de meeste plaatsen droog en bewolkt.