Burgemeester Westerwolde: gemeenten moeten nu in actie komen

Burgemeester Jaap Velema van de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is, wil dat politiek Den Haag gemeenten oproept om meer opvangplekken voor statushouders vrij te maken. “De gedachte is bijna onbestaanbaar dat politieke leiders hun bestuurders niet oproepen om in beweging te komen, dat is wat nu nodig is”, zegt hij in het radioprogramma EenVandaag op NPO Radio 1.

Volgens Velema is de situatie in Ter Apel niet alleen op dit moment “kritisch”, maar ook de komende weken “als er niet ook elders in het land ruimte komt voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld”. “Ik constateer voor de derde keer dat het vastloopt in Ter Apel. Er zijn locaties beschikbaar, maar gemeenten geven geen groen licht”, zegt hij over de opvangplekken die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) nodig heeft.

Het gebrek aan extra opvangplekken komt volgens Velema door de veranderende politieke situatie. “Er is nog altijd een instroom van asielzoekers, maar nog geen duidelijke coalitie. En ook al zou die er zijn, dan is er pas op termijn effect daarvan”, aldus de burgemeester.

Als gevolg van de drukte bij het COA verblijven asielzoekers al bijna twee maanden ’s nachts en nu ook overdag in wachtkamers van de IND. Soms moeten ze slapen op stoelen en op de grond. Het Rode Kruis leverde dit weekend al voor ruim honderd mensen dekens, matrassen, kussens, shampoo en zeep. De douchecabines die zijn geplaatst, zijn bijna gereed voor gebruik.