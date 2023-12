Rode Kruis: douches in Ter Apel bijna klaar voor gebruik

De douchecabines die het Rode Kruis heeft geplaatst voor asielzoekers in Ter Apel zijn bijna klaar voor gebruik. Volgens een woordvoerster moeten ze alleen nog worden aangesloten op de afvoer. De hulporganisatie is afgelopen weekend ingezet om basisvoorzieningen te leveren op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Op die manier moet het verblijf in het aanmeldcentrum “iets menswaardiger” worden.

Als gevolg van de drukte bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) verblijven asielzoekers al bijna twee maanden ’s nachts en nu ook overdag in wachtkamers van de IND, soms op stoelen en op de grond. Het Rode Kruis leverde dit weekend al voor ruim honderd mensen dekens, matrassen, kussens, shampoo en zeep. Een tiental vrijwilligers is in Ter Apel actief. De woordvoerster hoopt dat de douches zo snel mogelijk in gebruik kunnen worden genomen. De cabines blijven “zo lang als nodig”. Volgens VluchtelingenWerk hebben de afgelopen twee nachten geen mensen meer op stoelen of op de grond hoeven slapen.

Het Rode Kruis deelt ook voedsel uit en heeft (winter)kleding achter de hand als daar behoefte aan is. “We staan klaar voor meer hulpverzoeken en hebben een logistiek centrum waar alles klaarligt”, aldus de woordvoerster. VluchtelingenWerk Nederland heeft speelgoed gebracht voor kinderen in het aanmeldcentrum. “Sommige kinderen zitten al bijna een week in een wachtruimte en hadden niets te doen”, zegt een woordvoerster.

Ongeveer 1300 mensen hebben vorige week asiel aangevraagd in Nederland, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In dezelfde week vorig jaar registreerde Nederland zo’n duizend asielzoekers. Voor de negende week op rij ligt de instroom hoger dan in dezelfde week vorig jaar.