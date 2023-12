Volt uit coalitie Maastricht, kan geen wethouder leveren

De coalitie in de gemeenteraad van Maastricht gaat per direct verder zonder Volt. Deze partij met twee zetels in de raad zag onlangs de eigen wethouder vertrekken naar een baan als lid van de Raad van Bestuur bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, maar slaagt er niet in haar op korte termijn te vervangen. Volt kan naar eigen zeggen pas eind maart 2024 een opvolger voor de vertrokken wethouder Anita Bastiaans leveren, maar dat zien de andere coalitiepartijen niet zitten.

Seniorenpartij Maastricht, D66, CDA, PvdA, PVM en VVD vinden dat te laat. “We hebben geprobeerd samen tot een oplossing te komen, maar dat is helaas niet gelukt”, aldus Frans Bastiaens namens de overige coalitiepartijen. “Het was ons heel veel waard geweest als Volt met een kandidaat was gekomen die eerder beschikbaar was.”

Naast Bastiaans legde onlangs ook Alex Meij van de Partij Veilig Maastricht (PVM) zijn wethouderschap neer, in dit geval om gezondheidsredenen. PVM heeft inmiddels een nieuwe kandidaat voorgedragen in de persoon van Alain Garnier. Hoe het verder moet met de portefeuille van Anita Bastiaans, gaat de coalitie nog gezamenlijk bekijken.

Het plotse vertrek van Volt-wethouder Bastiaans naar het COA deed in de raad nogal wat wenkbrauwen fronsen. Enkele fracties vinden dat ze daarmee de gedragscode heeft geschonden. Als wethouder sociaal domein deed ze zaken met het COA. Het college van burgemeester en wethouders verwierp de kritiek echter.