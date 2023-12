Mallorcaverdachten: fataal gevecht met Carlo niet gezien

Niemand van de zeven verdachten in de zogeheten Mallorcazaak heeft gezien wie er tegen het lichaam en hoofd van Carlo Heuvelman heeft geschopt. Op de prangende vraag van de voorzitter van het hof in Leeuwarden wie het fatale gevecht met Carlo heeft gezien kwam dinsdagochtend op de tweede zittingsdag geen antwoord.

Nabestaanden hopen dat het hoger beroep bij het hof in Leeuwarden inzicht geeft in wie er verantwoordelijk is voor de dood van het 27-jarige slachtoffer uit Waddinxveen in juli 2021. Het hof drukte de verdachten uit Hilversum op het hart dat het hoger beroep de laatste kans is om de feiten vast te stellen.

Het hof vroeg alle verdachten om openheid te geven over wat er met Carlo is gebeurd, maar daarop bleef het ijzig stil in de rechtszaal. Wel reageerde hoofdverdachte Sanil B. (21), die als enige is veroordeeld voor doodslag en een celstraf van zeven jaar kreeg opgelegd. “Ook bij mij is er frustratie. Ik wil het ook heel graag weten. Nog steeds is er onduidelijkheid, ook na het horen van tientallen getuigen”, zei B.

Getuigen hebben verklaard dat B. “tekeer ging als een beest”, maar hij herkent die boosheid niet. Medeverdachten zeggen dat B. is bespuugd door een vriend van Carlo en dat hij daarna in een vechtpartij is beland. Naar eigen zeggen voelde hij toen “walging”, raakte hij “in paniek” en handelde hij “in emotie”. Hij zegt geen alcohol te hebben gedronken.

Het hof toonde dinsdag ook beelden van de vechtpartij tussen de Hilversummers en de groep uit Waddinxveen op de boulevard voor café De Bierexpress. Het Openbaar Ministerie verdenkt zowel Sanil B. als Mees T. (20) en Hein B. (20) van betrokkenheid bij deze poging tot doodslag op een vriend van Carlo. Van het geweld tegen Carlo zijn geen beelden.