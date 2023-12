Stadskanaal en Groningen helpen Ter Apel bij opvang asielzoekers

De gemeenten Stadskanaal en Groningen vangen tijdelijk asielzoekers op vanwege de drukte in het nabijgelegen aanmeldcentrum in Ter Apel. Zo komen er in Stadskanaal verwarmde tenten waar plek is voor tweehonderd vluchtelingen. Groningen gaat honderd mensen opvangen en maakt later deze week bekend waar dat zal gebeuren, meldt de provincie in een gezamenlijk statement met de twee gemeenten.

De Groningse overheden waarschuwen voor een nieuwe crisis in Ter Apel, “omdat het Rijk en gemeenten in Nederland hun verantwoordelijkheid niet nemen”. “De laatste weken verblijven tussen de 2400 en 2500 mensen in ‘Ter Apel’ terwijl de absolute bovengrens op 2000 ligt.” In de verklaring staat verder dat ze vinden dat het Rijk en andere gemeenten “meer dan aan de beurt zijn”, maar dat ze zich “gedwongen” voelen om het aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp te schieten “en daarmee de gemeente Westerwolde terzijde te staan”.

De opbouw van de tenten aan de Manegelaan in Stadskanaal begint dinsdag en naar verwachting is de tijdelijke opvang donderdag klaar voor gebruik, meldt de gemeente. De tenten staan er tot eind januari en de gemeente geeft hiermee gehoor aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De asielzoekers komen ’s avonds met de bus in Stadskanaal aan, krijgen een warme maaltijd en een slaapplek. Zij vertrekken vervolgens de volgende ochtend weer naar Ter Apel in buurgemeente Westerwolde.

“We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te springen”, zegt verantwoordelijk wethouder Ingrid Sterenborg. “Het liefst zou ik zien dat iedere gemeente in Nederland haar verantwoordelijkheid pakt, maar in de praktijk is dat helaas anders.” Ze erkent dat opvang in een tent in deze tijd van het jaar “verre van ideaal” is. “Dat realiseren we ons heel goed. Maar de situatie in Ter Apel is enorm schrijnend.” Volgens de wethouder is het dan ook beter om in een verwarmde tent te slapen dan buiten op de grond.

In Groningen komt een crisisopvang voor een periode van drie maanden, waar asielzoekers langer kunnen blijven dan alleen de nacht, zegt een woordvoerster de gemeente. Dit zal niet in tenten zijn maar op een locatie in de stad, die de gemeente woensdag – als de omwonenden zijn ge├»nformeerd – bekendmaakt.

Stadskanaal ving vorig jaar van juni tot december ook asielzoekers op dezelfde locatie in tenten op die niet terechtkonden in Ter Apel.