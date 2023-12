Wilders wil eerst praten over inhoud, vorm komt later wel

De vier partijen die in beeld zijn voor regeringsdeelname, zijn het niet eens over de vorm waarin eventuele samenwerking moet worden gegoten, erkent PVV-leider Geert Wilders. “Maar dat mag nu niet de inhoudelijke discussie belasten”, vindt hij. Hij wil de kwestie dan ook even ‘parkeren’.

“Het land moet bestuurd worden”, zei Wilders na afloop van een gesprek met verkenner Ronald Plasterk en VVD-voorvrouw Dilan Yeşilgöz. “Daarvoor moeten we met elkaar praten. Wat voor vorm, dat zien we later wel.” Wilders wil graag in een kabinet met VVD, NSC en BBB, maar tot nu toe heeft alleen die laatste partij zich daartoe bereid verklaard.

Yeşilgöz noemde het gesprek “constructief”, maar herhaalde dat de VVD voor zichzelf alleen een rol ziet als gedoogpartner van een centrumrechts kabinet. Dat neemt volgens haar niet weg dat de partij kan meepraten over de inhoud. Van een gebrek aan vertrouwen in de PVV of de andere twee partijen is nooit sprake geweest, benadrukte zij.