CBS: minder kinderen per vrouw, maar aantal per moeder gelijk

Dat er in Nederland al sinds 2010 minder kinderen gemiddeld per vrouw worden geboren, komt doordat meer vrouwen kinderloos blijven. Het aantal kinderen per moeder blijft namelijk gelijk.

Dat zegt statistiekbureau CBS, dat nader onderzoek heeft gedaan. In 2022 was er 1,49 kind per vrouw gemiddeld, het laagste cijfer tot nu toe.

De daling bij in Nederland geboren vrouwen is het sterkst bij jonge, laagopgeleide vrouwen. Bij vrouwen met een opleiding op mbo-2/havo-/vwo-niveau of met een hbo-/universitaire opleiding daalden de cijfers ook wel, maar minder sterk.

Dat de daling bij vrouwen zonder zo’n kwalificatie het sterkst was, is mogelijk mede te wijten aan hun zwakkere sociaaleconomische positie. De daling bij deze vrouwen tekent zich ook scherper af doordat juist zij normaliter eerder aan het ouderschap beginnen.

Het dalende vruchtbaarheidscijfer is niet uniek voor Nederland, aldus het CBS. De meeste Europese landen laten vergelijkbare ontwikkelingen zien. Onderzoeken in Nederland en daarbuiten hebben echter geen afdoende verklaring opgeleverd.