Bij een steekincident in de buurt van het asielzoekerscentrum en aanmeldcentrum in Ter Apel is dinsdagavond een 25-jarige man gewond geraakt. Dat meldt de politie.

Het incident vond dinsdag iets voor middernacht plaats aan de Ter Apelervenen. Een woordvoerder van de politie kon niet zeggen waar het precies gebeurde. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.

Een 21-jarige man is aangehouden als verdachte. Of de mannen inwoners van het opvangcentrum zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.