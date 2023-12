Honderden daklozen in winteropvang, extra opvang sluit vrijdag

De afgelopen dagen hebben honderden dakloze en thuisloze mensen overnacht in de winterkoudeopvang in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. De extra voorziening voor daklozen in de vier grote steden ging op maandag 27 november open omdat de temperatuur in de periode daarna in de buurt van het vriespunt zou komen. De winterkoudeopvang is nog tot en met vrijdagochtend open, laten woordvoerders van de gemeenten weten.

Vooral de afgelopen nachten maakten veel dak- en thuislozen gebruik van de winterkoudeopvang. In de nacht van zondag op maandag, toen het op veel plekken in Nederland had gesneeuwd, sliepen in Rotterdam 126 mensen in de extra opvang, in Utrecht 101 en in Den Haag 68. In Amsterdam verbleven die nacht in totaal 429 mensen in een opvanglocatie van de winterkoudeopvang of de reguliere winteropvang voor dak- en thuislozen in de hoofdstad.

Een woordvoerster van de gemeente Amsterdam laat weten dat medewerkers van de hulpverleningsorganisaties HVO-Querido en Veldwerk deze week extra rondes hebben gemaakt om mensen op de extra opvang te wijzen. Daarbij zijn mensen ook “actief opgehaald met een busje en naar de opvang gebracht”, wat volgens de woordvoerster altijd gebeurt als de winterkoudeopvang open is.

In Den Haag zijn geen mensen “actief van de straat gehaald”, maar volgens een woordvoerster zijn wel wat mensen door de politie naar de winterkoudeopvang gebracht. In Utrecht was er geen noodzaak om mensen van de straat te halen, zegt een woordvoerder. Dat gebeurt daar wel als de gevoelstemperatuur naar -10 graden zakt.

De winterkoudeopvang is een extra opvangregeling in de vier grote steden die opengaat als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt en het te gevaarlijk wordt om buiten te slapen. De opvanglocaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gaan dan tegelijk open.

In het noorden van Nederland was het de afgelopen dagen het koudst, met dinsdag nog enkele centimeters sneeuw in het noorden en noordoosten. De stad Groningen valt niet onder de extra winterkouderegeling van de vier grote steden, maar zet in de winterperiode een “slaapboot” in met plek voor 79 mensen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat zo’n 25 dak- en thuislozen in wisselende samenstellingen gebruikmaken van de boot aan het Oude Winschoterdiep, die daar van begin november tot eind april ligt. “Uitgangspunt van onze winterregeling is dat er in deze periode niemand noodgedwongen op straat slaapt.”