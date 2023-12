Signalen van uitbuiting van jongeren bij explosies Amsterdam

Achter een deel van de explosies die Amsterdam de afgelopen maanden teisterden, zitten vermoedelijk uitgebuite jongeren. De politie heeft signalen die duiden op criminele uitbuiting, schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad.

“Zo is er een casus waarbij een minderjarige in zijn verhoor aangeeft onder bedreiging handelingen te hebben gepleegd”, aldus Halsema. “Het vermoeden bestaat dat dit in meerdere casussen voorkomt.” Het is volgens de burgemeester echter moeilijk om dat te bewijzen, onder meer omdat jongeren bang zijn voor represailles en daarom hun mond houden.

Eerder had de gemeente al laten weten te onderzoeken of er een campagne nodig is om jongeren te wijzen op de gevaren van het plaatsen van explosieven en de straffen die daarop staan. “Er is een campagne in voorbereiding die hier goed op aansluit”, meldt Halsema nu aan de raad.

Dit jaar en vorig jaar zijn volgens de burgemeester 38 verdachten vervolgd die mogelijk betrokken zijn bij 27 explosies in Amsterdam. Van hen zijn er twaalf minderjarig. De jongste verdachte is 13 jaar. Nog lang niet alle zaken zijn inhoudelijk behandeld door de rechtbank. In de zaken waar dat wel is gebeurd, is de hoogste opgelegde straf zes jaar cel.

In Amsterdam zijn het afgelopen jaar veel explosies geweest, net als in veel andere grote steden. Eerder zei Halsema al dat de ontploffingen wijdverspreid over de hele stad plaatsvinden en dat er geen sprake is van zogeheten ‘hotspots’, waardoor het moeilijk te voorspellen is waar de volgende explosie zal zijn.