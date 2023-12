Eerste asielzoekers donderdagavond naar crisisopvang Stadskanaal

De nachtopvang in de Groningse gemeente Stadskanaal kan donderdagavond voor het eerst worden ingezet voor asielzoekers uit Ter Apel. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat de extra noodopvang, die afgelopen dinsdag werd aangekondigd, dan klaar is voor gebruik. In de verwarmde tenten aan de Manegelaan is plek voor tweehonderd mensen.

Door grote drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel slapen asielzoekers al bijna twee maanden noodgedwongen op matrassen of stoelen in onder meer wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Afgelopen nacht zijn die wachtruimtes volgens de COA-woordvoerder niet gebruikt, “omdat daar geen behoefte aan was”.

Nu er in Stadskanaal een extra noodopvang opengaat, is de verwachting dat de wachtruimtes voorlopig niet meer als overnachtingsplek nodig zijn. Het is de bedoeling dat asielzoekers ’s avonds naar de noodopvang worden gebracht en de volgende dag naar Ter Apel terugkeren.