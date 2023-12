Nieuwe maximumsnelheid in grootste deel van Amsterdam

In Amsterdam geldt vanaf deze vrijdag op 80 procent van alle wegen een nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Door de hele stad zijn de afgelopen maanden al verkeersborden met de juiste snelheid geplaatst, met daar overheen een sticker die waarschuwt voor de nieuwe snelheid die gaat gelden. Een team van 112 mensen trekt in de nacht van donderdag op vrijdag langs alle borden om die stickers te verwijderen. Vanaf dat moment geldt dan de nieuwe snelheid.

Met de aanpassing van de snelheid wil Amsterdam de verkeersveiligheid vergroten. “Op dit moment hebben we gemiddeld drie ernstige ongelukken per dag en voelt ruim twee derde van de Amsterdammers zich onveilig in het verkeer,” zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. “Dat is dé reden om deze maximumsnelheid in te voeren. We verwachten dat het aantal ongelukken met twintig tot dertig procent afneemt en dat de ongelukken zelf een stuk minder ernstig zullen zijn.”

De komende tijd zal nog niet meteen worden gehandhaafd. Op plekken waar het verkeer straks nog steeds te snel rijdt, wordt samen met de politie gekeken naar mogelijke maatregelen, zoals extra controles. Ook kan in overleg met het Openbaar Ministerie een flexflitspaal worden geplaatst.