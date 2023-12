Rechter haalt streep door opvang 300 asielzoekers in Uden

De opvang van driehonderd asielzoekers in een hotel van Van der Valk in Uden gaat voorlopig niet door. De nieuwe bewoners zouden op 11 december er hun intrek nemen en er tot uiterlijk 1 oktober 2026 verblijven. Maar de rechtbank haalde een streep door dit voornemen van de gemeente Maashorst en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De gemeente moet eerst een besluit nemen over de vergunningaanvraag van het COA. Daarna kunnen omwonenden hiertegen bezwaar maken, aldus de rechtbank.

Een groep van 32 omwonenden in het Brabantse Uden sleepte het COA en de gemeente voor de rechter. Ze zijn het niet eens met de wijze waarop de groep asielzoekers in hun ogen in het hotel wordt “gedumpt”.