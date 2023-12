Meer studie nodig om behandeling hersenschudding in VS te snappen

Er is meer onderzoek nodig naar de werking van een Amerikaanse behandeling voor een hersenschudding. Dat is de uitkomst van een studie door het Amsterdam UMC. Onderzoekers zien dat een meerderheid van de patiënten na de behandeling minder last heeft van klachten, maar snappen nog niet hoe dat kan.

“De resultaten zijn geen direct bewijs voor de effectiviteit van de behandeling”, aldus hoofdonderzoeker Marsh Königs, neurowetenschapper van het Amsterdam UMC. 69 procent van de patiënten gaf aan na de behandeling minder klachten te hebben. “We begrijpen nog niet hoe deze verandering tot stand komt; de volgende stap is om daarachter te komen.”

Volgens Königs achten Nederlandse expert het niet waarschijnlijk dat de behandeling werkt op de manier waarop het behandelcentrum in Utah het voorstelt. “Is er dan sprake van een placebo-effect? Zijn er andere onbedoelde psychologische behandeleffecten? Kan er ook een biologische verklaring zijn?” vraagt de hoofdonderzoeker zich af.

De studie naar de behandelmethode is uitgevoerd door Amsterdam UMC, in samenwerking met het UMC Groningen en verschillende experts. De onderzoekers volgden 64 patiënten voor, tijdens en na hun behandeling.

Volgens de Hersenstichting is de behandeling in Utah voor honderden patiënten een “laatste redmiddel”. De kosten kunnen oplopen tot 20.000 euro per behandeling en worden niet vergoed door zorgverzekeraars omdat niet wetenschappelijk is aangetoond dat de behandeling werkt.