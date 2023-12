IUCN: ruim 44.000 dieren en planten met uitsterven bedreigd

Ruim 44.000 soorten dieren en planten op de hele wereld worden met uitsterven bedreigd. Dat is meer dan een kwart van alle soorten op aarde, blijkt uit de Rode Lijst die de internationale unie voor natuurbescherming IUCN maandag op de klimaatconferentie in Dubai heeft gepresenteerd. Een belangrijke oorzaak is klimaatverandering, aldus de IUCN.

De Rode Lijst wordt sinds 1963 bijgehouden. Het is ’s werelds grootste lijst van de status van planten, dieren en schimmels. De lijst geldt als de belangrijkste bron voor het stellen van prioriteiten op het gebied van natuurbescherming en natuurbeleid.

Dit jaar is voor het eerst de status van zoetwatervissen beoordeeld. Daaruit blijkt dat 25 procent van alle zoetwatervissen wordt bedreigd met uitsterven. Behalve klimaatverandering zijn overbevissing, de opmars van invasieve exoten en vervuiling belangrijke oorzaken. “Deze achteruitgang is het duidelijkste bewijs van de schade die we hebben aangericht aan onze rivieren en meren”, reageert Stuart Orr van natuurbeschermingsorganisatie WWF. “Zoetwatervis voorziet 200 miljoen mensen van voedsel. Het belang van zoetwatervis wordt altijd onderschat, terwijl de vis ook belangrijk is voor de economie.”

In totaal staan 157.190 soorten op de Rode Lijst. Van de zoogdieren wordt 26 procent met uitsterven bedreigd. Dat geldt ook voor onder meer 41 procent van de amfibieĆ«n, 37 procent van de haaien en roggen, 36 procent van de koralen en 34 procent van de naaldbomen. Het goede nieuws is volgens de IUCN dat de algazel, een gehoornde antilope, in de Sahel-woestijn is teruggekeerd, nadat het dier eerder gold als uitgestorven. Het is in de afgelopen honderd jaar de vierde grote zoogdierensoort die succesvol is teruggekeerd. “Dat bewijst dat inspanningen voor natuurbescherming werken. Maar om die resultaten duurzaam te behouden, moeten we de met elkaar verbonden effecten van klimaatverandering en crises in de biodiversiteit daadkrachtig aanpakken”, aldus Razan Al Mubarak, president van de IUCN.

Ook de saiga-antilope in Rusland en Kazachstan doet het weer beter, nadat die eerder de status van ernstig bedreigd had. WWF Nederland is betrokken bij projecten om de saiga’s te redden en noemt het herstel “spectaculair”. “Saiga-antilopes zijn al vaker bedreigd door massale jacht. Maar de diersoort veert nu terug door anti-stroperijmaatregelen, een verbod op legale jacht en bescherming van het leefgebied. Het is een magnifiek dier”, aldus de natuurorganisatie.