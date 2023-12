Rechtbank: verkoper vuurwerk niet schuldig aan letsel

Een 20-jarige verkoper van illegaal vuurwerk uit Voorthuizen is niet verantwoordelijk voor het zwaar lichamelijke letsel dat een 16-jarige jongen eind 2021 in Kootwijkerbroek opliep. Een Cobra 6 die hij aan een 16-jarige verkocht, ontplofte waarbij de jongen zijn rechterhand verloor.

De 20-jarige Tomas K. kreeg maandag wel een taakstraf van honderd uur opgelegd voor het verkopen van illegaal vuurwerk aan een minderjarige. Het ongeval had plaats op de middag van 31 december 2021 in Kootwijkerbroek. De 16-jarige vierde feest met een groep jongeren toen hij een van hen vroeg het stuk knalvuurwerk in zijn hand aan te steken. De Cobra ontplofte meteen, de hand werd volledig weggeblazen en in een straal van 20 meter werden nog resten gevonden. De verkoper was daar niet bij aanwezig.

Volgens de rechtbank staat vast dat de ontplofte Cobra door K. aan de jongen is verkocht. Het Openbaar Ministerie hield de verdachte verantwoordelijk voor dat letsel. De rechtbank ziet dat directe verband niet. Zo stak iemand anders het vuurwerk aan. Die jongen zag in de schemering geen lont. Bovendien hadden beide jongeren gedronken.

Wat ook meespeelde was dat de politie in december dat jaar K. al op het spoor was. Toen de koper daarvan hoorde, vroeg hij zijn moeder het door hem gekochte illegale vuurwerk te verstoppen. Ze deed dat en gaf later die maand het vuurwerk terug. Ze moet geweten hebben dat dit gevaarlijk vuurwerk was, aldus de rechtbank in Zwolle.

Wel neemt de rechtbank de verdachte de verkoop van zwaar vuurwerk aan een minderjarige kwalijk. “De jongen heeft zijn rechterhand verloren en kan nu niet meer het werk doen waarvoor hij studeerde”, zei de rechter.