Tot 8 jaar cel om drugslab in bossen bij Venlo

De rechtbank in Den Bosch heeft de 59-jarige Venlonaar Dori X. veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor de productie van synthetische drugs, onder meer in een beschermd natuurgebied bij Venlo. Twee medeverdachten, een 37-jarige man uit Eersel en een 44-jarige man uit Deurne, gaan respectievelijk zeven en zes jaar de cel in.

Volgens de rechtbank vormden de mannen een criminele organisatie. Ook moeten de verdachten een rekening van 140.000 euro betalen voor het opruimen van drugsafval. Bovenop de opgelegde straf bepaalde de rechtbank dat X. een eerdere voorwaardelijke invrijheidstelling van drie jaar alsnog moet uitzitten.

Het Openbaar Ministerie had eerder elf jaar en acht maanden tegen X. geëist en drie jaar extra wegens de eerdere voorwaardelijke invrijheidstelling. Tegen de twee andere verdachten eiste het OM acht jaar cel.

Volgens de rechtbank waren de mannen betrokken bij drugslabs in natuurgebied Zwart Water in Venlo en bij het erf van mensen in de buurt. Daarnaast op een vakantiepark bij Venray en bij het bedrijf waar de man uit Deurne medevennoot was. Het drugsafval werd op meerdere plekken in Zwart Water gedumpt.

De Venlonaar is meermaals veroordeeld tot forse straffen om drugsdelicten, en liep bovendien in een proeftijd. Dat weerhield hem er niet van nieuwe misdrijven te plegen, aldus de rechtbank. “Hij blijkt extreem hardleers. Alleen het opsluiten van deze verdachte blijkt herhaling te kunnen voorkomen.”

X. is nog niet van justitie af. Er loopt nog een onderzoek naar hem als verdachte van andere drugsdelicten. Daarvoor moet hij zich later voor de rechtbank in Den Bosch verantwoorden.

Een tijdje geleden had de rechtbank Dori X. in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak tijdelijk op vrije voeten gesteld. Maar half oktober pakte de politie de man weer op. Volgens het OM wilde hij naar Turkije vluchten om daar Turks staatsburger te worden en zo zijn vervolging en straf te ontlopen.