Zeer zware spits verwacht op dinsdag door zware regenbuien

Rijkswaterstaat voorspelt een zeer zware spits op dinsdagavond. In de namiddag en de avond trekken zware regenbuien vanuit het zuidwesten over het land. Daarnaast is het na 16.30 uur al donker en is de dinsdagavondspits altijd relatief zwaar. Volgens Rijkswaterstaat kan er tot 600 kilometer file ontstaan op de rijkswegen.

“Door de regen verwachten we dat de reistijd op de bekende knel- en knooppunten langer zal zijn dan anders”, meldt Rijkswaterstaat. “Bekijk daarom voor vertrek de actuele stand van zaken.”

Ook op maandagavond en dinsdagochtend wordt een relatief zware spits verwacht. Op beide piekmomenten wordt er tot 500 kilometer file verwacht.