Beoordeling woningen in aardbevingsgebied niet op tijd klaar

De bewoners van ruim 2500 woningen in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen niet dit jaar nog de gehoopte duidelijkheid over de vraag of hun huis aan de veiligheidsnorm voldoet. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer.

De Nationaal Co├Ârdinator Groningen (NCG), die belast is met de versterking van huizen die niet voldoende bestand zijn tegen door de jarenlange gaswinning veroorzaakte aardbevingen, had de beoordeling van alle woningen dit jaar af willen ronden. Dat dit niet lukt, komt onder meer door capaciteitsproblemen bij ingenieursbureaus die de inspecties uitvoeren.

“Teleurstellend”, vindt Vijlbrief. “Toch kies ik ook bij de resterende beoordelingen voor kwaliteit boven snelheid. Want de beoordelingen van gebouwen die de ingenieursbureaus afgeven, moeten goed zijn en bewoners moeten volledig op de uitkomsten daarvan kunnen vertrouwen.”

De mensen bij wie het nog niet lukt zekerheid te geven over de veiligheid van hun woning, worden wel voor het einde van het jaar ge├»nformeerd over de planning. “NCG zorgt dat alle bewoners voor 1 juli 2024 weten of hun huis veilig is of versterkt moet worden”, belooft de staatssecretaris.

Om dat te kunnen waarmaken heeft NCG de controle op de ingenieursbureaus aangescherpt. Zij kunnen boetes opgelegd krijgen als zij contractuele afspraken niet nakomen.