RIVM: amper genoeg jodium, nog steeds te veel zout

Mensen in ons land krijgen maar net genoeg jodium binnen, zegt gezondheidsinstituut RIVM. Het moet echt niet minder worden, zeker niet voor vrouwen die een kind willen, want jodium is onder meer belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen van een ongeborene.

Tevens is jodium van belang voor de werking van de schildklier. Het RIVM constateert verder dat het eten van zout nog te weinig vermindert. Te veel zout kan leiden tot een te hoge bloeddruk.

Er zijn al veel maatregelen genomen om de zoutinname te verlagen, maar het is nodig te onderzoeken met welke andere middelen de consumptie ervan nog verder kan worden verminderd, zegt het RIVM.

“Deze maatregelen moeten wel in samenhang worden bekeken: omdat jodium aan zout wordt toegevoegd, mag minder zout in voedingsmiddelen er bijvoorbeeld niet toe leiden dat mensen minder jodium binnenkrijgen”, aldus de organisatie.

Een kwestie is hierbij ook dat er wordt aangestuurd om minder dierlijke en meer plantaardige producten te eten om het milieu te redden. “Maar in producten van dieren zit vaak jodium”, stelt het RIVM.