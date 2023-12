Rode Kruis: 3 maanden na aardbeving nog tientallen miljoenen nodig

Er is meer geld nodig voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko drie maanden geleden. Het Rode Kruis heeft inmiddels bijna 60.000 mensen kunnen helpen, maar er is nog zo’n 50 miljoen euro nodig om ook de komende tijd hulp te verlenen, zo meldt de hulporganisatie dinsdag.

Bij de zware aardbeving op 8 september kwamen ongeveer 3000 mensen om. In september maakte het Rode Kruis bekend via giro 6868 meer dan 6 miljoen euro te hebben verzameld. In oktober maakte Nederland 50 miljoen euro vrij voor de wederopbouw van het door een zware aardbeving getroffen gebied.

“Enkele dagen na de ramp zei het Rode Kruis 105 miljoen euro nodig te hebben voor de hulpverlening. Op dit moment is ruim de helft van dat bedrag opgehaald”, aldus de organisatie, die tot eind 2025 150.000 mensen wil helpen. “Er zijn dus nog tientallen miljoenen nodig om ook in de komende tijd hulp te verlenen.”

De Marokkaanse Rode Halve Maan, de zusterorganisatie van het Rode Kruis, verleent de hulp. De organisatie hielp bijvoorbeeld met transport naar ziekenhuizen en evacuaties en ondersteuning bij het bergen van lichamen. Ook zijn toiletgebouwen gebouwd en delen vrijwilligers tenten, matrassen en dekens uit.

Volgens het Rode Kruis wonen duizenden mensen nog altijd in tijdelijke onderkomens en hebben ze hulp nodig om de winter veilig door te komen. “Voordat sneeuw en regen de wegen ontoegankelijk maken, proberen hulpverleners daarom de meest ge├»soleerde dorpen te voorzien van dekens, voedsel en materialen om hun onderkomens winterklaar te maken.” Op gironummer 6868 kan nog altijd gedoneerd worden.