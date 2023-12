Storing bij sluis Grave, zeker 21 schepen kunnen niet verder

De sluis in de Maas bij Grave op de grens van Brabant en Gelderland is sinds dinsdagmorgen 11.00 uur gestremd door een storing in de bediening van de sluisdeuren. Daardoor kunnen minstens 21 schepen die aan weerszijden van de sluis liggen niet verder varen. Rijkswaterstaat heeft de binnenvaart gewaarschuwd voor de stremming, zodat schippers eventueel kunnen omvaren om van de Waal op de Maas te komen of andersom. Het is volgens een woordvoerder nog niet bekend hoe lang de stremming gaat duren.

De sluisdeuren staan op een kier open, maar kunnen niet meer verder open of dicht. Daardoor kan de sluis niet worden bediend. Een monteur gaat volgens Rijkswaterstaat een onderdeel in de deuren vervangen. Als dat gebeurd is, moet nog getest worden of het hele systeem weer naar behoren werkt. De waterbeheerder kan nog niet zeggen of het mankement dinsdag weer verholpen zal zijn, maar “we doen daarvoor wel ons uiterste best”.

Omvaren om de sluis bij Grave te vermijden vergt vele tientallen kilometers extra voor de binnenvaart.