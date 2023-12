Woning Dordrecht ook in augustus al doelwit explosie

Bij een woning in Dordrecht waar in de nacht van maandag op dinsdag een ontploffing plaatsvond, was in augustus ook al een explosie. Daarvoor werd toen een 21-jarige man uit Schiedam opgepakt, meldt de politie dinsdag.

De recente ontploffing was rond 02.30 uur bij een leegstaande woning in de Fregatstraat in de Wielwijk. Door de knal zijn onder meer de ruiten gesneuveld. Er raakte niemand gewond. De politie is op zoek naar een man met een lichtgrijze jas, die dezelfde nacht de wijk uit is gerend in de richting van de Karel Doormanweg.

Afgelopen zaterdag was er ook een explosie in dezelfde straat, die ook leidde tot schade aan een woning. Burgemeester Wouter Kolff besloot zaterdag het toen geraakte pand direct te sluiten voor twee weken “om de openbare orde te herstellen en om in deze specifieke situatie herhaling te voorkomen”.