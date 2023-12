Jetten: akkoord Dubai belangrijk moment, 1,5 graden nog in zicht

Het akkoord op de klimaattop in Dubai is volgens demissionair klimaatminister Rob Jetten een “belangrijk moment”, schrijft hij op X. “Voor het eerst spreekt de wereld uit weg te bewegen van fossiele brandstoffen, is er een fonds voor klimaatschade en hebben we stappen gezet op adaptatie.”

Jetten had graag een ambitieuzer akkoord gezien, maar de gemiddelde temperatuurstijging blijft volgens hem hiermee beperkt tot 1,5 graden.

Bij landen als Saudi-Arabië was “het chagrijn” echt “merkbaar” als het over fossiele brandstoffen ging, voegde de minister er later in een mondelinge verklaring aan toe. “Dus dat laat zien dat dit een belangrijke stap is.” Zulke landen die veel verdienen aan fossiele brandstoffen zetten – vergeefs – “alles op alles” om te zorgen dat er met geen woord over werd gerept in het akkoord.

De klimaatminister merkt dat landen wereldwijd veel meer bereid zijn mee te werken aan klimaatbeleid. Hij ziet dat Europa de afgelopen jaren een “inhaalsprint” heeft gemaakt en dat ook landen als Australië en India “veel meer in de actiestand staan”.

“Het feit dat je dus in tijden van oorlog en conflict met alle landen op de wereld afspraken kan maken” stemt Jetten optimistisch. Hij heeft het dan over de oorlogen in Oekraïne en tussen Israël en Hamas en de verslechterde relatie tussen China en de Verenigde Staten.

De bewindsman geeft toe dat het niet vanzelfsprekend is dat de afspraken worden uitgevoerd en vindt dus dat er druk op moet blijven staan. Hij houdt er rekening mee dat de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en van de Europese verkiezingen volgend jaar dat proces moeilijker kunnen maken.