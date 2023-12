Op de wachtlijst voor de kinderopvang? Kies voor een au pair! Dit zijn 5 voordelen

Voor gezinnen met werkende ouders is de zorg voor de kinderen soms best een uitdaging. Naast dat kinderopvang niet goedkoop is, zijn de wachtlijsten om überhaupt van opvang gebruik te kunnen maken vaak lang. Uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) blijkt dat het in huis nemen van een au pair ook onder Nederlandse gezinnen steeds populairder aan het worden is. Twijfel je zelf nog over deze optie? Dit zijn 5 voordelen van een au pair op een rijtje. 

Culturele uitwisseling

Een van de meest waardevolle aspecten van het hebben van een au pair is de culturele uitwisseling. Voor gezinnen biedt het de mogelijkheid om hun kinderen kennis te laten maken met een nieuwe cultuur en taal door de directe interactie met de au pair. Tegelijkertijd krijgt de au pair de kans om ondergedompeld te worden in een nieuwe omgeving, de lokale taal te leren en de gebruiken van het gastland te ervaren. Platformen als Nina.Care maken het ook nog eens makkelijk om de ideale au pair te vinden die past bij je persoonlijke wensen en levensstijl.

Flexibele kinderopvang

Een van de grootste voordelen van het hebben van een au pair is de flexibiliteit in kinderopvang. Au pairs wonen meestal bij het gastgezin en bieden persoonlijke aandacht en zorg aan de kinderen. Ze kunnen helpen met het ophalen van kinderen van school, huiswerkbegeleiding, spelen en activiteiten organiseren, en ook bijdragen aan lichte huishoudelijke taken gerelateerd aan de kinderen.

Taalverwerving en onderwijs

Voor zowel de kinderen als het gastgezin kan een au pair een uitstekende kans zijn om een nieuwe taal te leren of bestaande taalvaardigheden te verbeteren. De constante interactie met een native speaker kan de taalvaardigheid van de kinderen enorm verbeteren. Bovendien kan de au pair zelf taallessen volgen om de taal van het gastland beter te beheersen, wat een waardevolle aanvulling is op zijn of haar cv.

Extra hulp in het huishouden

Naast de kinderopvang kunnen au pairs ook helpen met lichte huishoudelijke taken, zoals het bereiden van maaltijden voor de kinderen, het opruimen van speelgoed, en het onderhouden van de kinderkamers. Dit kan ouders wat ontlasten en hen meer tijd geven voor andere verantwoordelijkheden of ontspanning.

Nieuwe perspectieven en levenservaring

Voor zowel de gastfamilie als de au pair zelf kan het hebben van een au pair leiden tot nieuwe perspectieven en levenservaring. Het biedt de mogelijkheid om culturele verschillen te begrijpen, tolerantie te vergroten en waardevolle interculturele communicatievaardigheden te ontwikkelen.

Win-winsituatie

Het nemen van een au pair kan een verrijkende ervaring zijn voor zowel de gastfamilie als de au pair. Als er een juiste match wordt gemaakt, dan kan het een win-winsituatie zijn voor alle betrokkenen en een langdurige positieve impact hebben op zowel de gastfamilie als de au pair. Dankzij een au pair krijg je namelijk meer flexibiliteit en je kinderen unieke, persoonlijke aandacht die ze anders in mindere mate zouden krijgen bij een kinderopvang.