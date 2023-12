Rutte: klimaattop met hoopvol akkoord afgesloten

Voor demissionair premier Mark Rutte is de klimaattop in Dubai woensdag afgesloten met een “hoopvol akkoord”, schrijft hij op X. Volgens hem houden we met de slotverklaring die door 198 landen is onderschreven “de 1,5 graden binnen handbereik”.

“De weg naar een wereld zonder fossiele brandstoffen is nu onomkeerbaar en versneld ingeslagen”, aldus Rutte. Ook spreekt hij zijn dank uit aan het Nederlandse onderhandelingsteam “voor zijn tomeloze inzet”.

In de slotverklaring is afgesproken om geleidelijk af te stappen van fossiele brandstoffen, in elk geval in de energiesector. Op de eerste dag van de top gingen alle landen al akkoord met een nieuw klimaatschadefonds. Rutte maakte toen bekend dat Nederland 15 miljoen euro geeft. Onder meer Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten stoppen 100 miljoen dollar in het fonds als startkapitaal.